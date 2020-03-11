Okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - DÜZCE
Okulda dezenfektan çalışmalarından görüntüler DÜZCE - Düzce'de toplu ulaşım araçları ile okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
11.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:59
Okulda dezenfektan çalışmalarından görüntüler DÜZCE - Düzce 'de toplu ulaşım araçları ile okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerinin ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda çalışmalarını sıklaştırdı.
Milli Eğitim Bakanlığının okullarda hijyene dikkat edilmesi yönünde uyguladığı tedbirlere ek olarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler okulları dezenfekte etmeye başladı.
Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla 7 kişi ve 3 araçla kurulan ekip, 61 okulda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçların ilaçlanma sıklığı da artırıldı.
Dezenfekte çalışmalarında temizlik ve bakterilerin arındırılması amacıyla kullanılan ilaçların kokusuz ve insan sağlığına zararsız olduğu kaydedildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerinin ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda çalışmalarını sıklaştırdı.
Milli Eğitim Bakanlığının okullarda hijyene dikkat edilmesi yönünde uyguladığı tedbirlere ek olarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler okulları dezenfekte etmeye başladı.
Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla 7 kişi ve 3 araçla kurulan ekip, 61 okulda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçların ilaçlanma sıklığı da artırıldı.
Dezenfekte çalışmalarında temizlik ve bakterilerin arındırılması amacıyla kullanılan ilaçların kokusuz ve insan sağlığına zararsız olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - DÜZCE
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