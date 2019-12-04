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Okullar Ligi 6. sezonu başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Okullar Ligi altıncı sezonu rekor katılımla başladı.

04.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:04Okullar Ligi 6. sezonu başladı
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Okullar Ligi altıncı sezonu rekor katılımla başladı. Okullar Ligi ile spora teşvik edilen öğrenciler altı farklı branşta mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi'nin 2019-2020 altıncı sezonunda müsabakalar başladı. Öğrencilerin boş zamanlarını daha etkin kullanmaları, spor alanında yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve sportif müsabakalara katılımlarını sağlamak amacıyla başlayan Okullar Ligi'ne bu yıl rekor katılım gerçekleşti. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinden 195 okulun katılım sağladığı Okullar Ligi'nde 506 takımdan 8 bin 96 öğrenci mücadele edecek.

6 farklı branş

Okullar Ligi'nde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, oryantiring ve masa tenisi branşları yer alıyor. Takımlar, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerinden oluşuyor. 7 ay boyunca sürecek müsabakaların futbol ayağı Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde, voleybol, hentbol ve basketbol maçları da Gürsu'daki Antalya Büyükşehir Çadır Spor Salonu'nda, masa tenisi karşılaşmaları ise 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

Okullar Ligi 6. sezonunun ilk müsabakasının başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, " Okullar Ligi ilk başladığında 1320 öğrenci katılmıştı. Bugün bu sayı 8 binlere kadar ulaştı. Hedefimiz gençlerimize sporu sevdirmek, fair play kuralları çerçevesinde yeteneklerini ölçmek, değerlendirmek ve doğru bir yönlendirmede bulunmaktır. Festival niteliğinde sürecek Okullar Ligi'nde ayrıca çocuklarımız birbiriyle kaynaşarak, sportif yeteneklerini geliştirme ve kendilerini gösterme fırsatı da buluyorlar" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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