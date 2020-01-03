Okullar ne zaman 15 tatil olacak, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

MEB yeni eğitim ve öğretim döneminde ikinci ara tatil tarihini öğrencilere açıkladı. 9 Eylül'de başlayan birinci dönem, 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Böylelikle 15 tatile giren öğrenciler, ikinci dönem başlangıcından hemen önce eğitime kısa bir ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2019 - 2020 eğitim ve öğretim dönemi ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak?

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi olarak 09 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim dönemi başlasa da okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi gerçekleştirildi. Sonuç olarak 9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak 2020 Cuma günü sona bulacak.

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim-öğretim takvimine göre, 2020 yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sonlanacak. İkinci dönem ise 03 Şubat 2020 Pazartesi günü açılış yapacak, 19 Haziran 2020 Cuma günü bitecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir dönemi geride bırakan MEB'e bağlı öğrenciler, ikinci dönem ara tatiline 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 10 Nisan 2020 Cuma günü bitecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemini 19 Haziran'da tamamlayan öğrenciler bu tarihten sonra 11 hafta sürecek yaz tatili sürecine girecekler. 2020-2021 yeni eğitim ve öğretim yılı ise 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.