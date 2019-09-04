Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 ara tatil tarihleri ne zaman, kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikler ile 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Bu sene okullarda ilk defa iki ara tatil uygulanacak. İki dönemde birer hafta yapılacak ara tatillerin biri Kasım, diğeri Nisan'da olacak. Oryantasyon eğitimi nedeniyle okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve orta öğretim 9. sınıf öğrencileri pazartesi günü eğitime başladılar. Peki, ara tatil tarihi nedir, kaç gün olacak? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. İlk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa ara tatil uygulanacak. 13 haftalık yaz tatili iki hafta kısaltıldı. Bunun yerine her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacak. 9 Eylül'de açılacak yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ