Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller hangi aylarda kaç gün?

Bu sene 11 haftaya düşürülen yaz tatili sona ermek üzere. Okulların başlamasına az bir süre kaldı. Öğrenci ile velilerin merak ettiği ise ara tatiller. Bu sene her iki dönemde birer ara tatil uygulanacak. İlk defa yapılacak ara tatillerin tarihleri, hangi aylarda yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevapladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. İlk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa ara tatil uygulanacak. 13 haftalık yaz tatili, iki hafta kısaltıldı. Bunun yerine her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacak. 9 Eylül'de açılacak yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil:18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.