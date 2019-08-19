Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni dönemde ara tatil, sömestr tarihleri

Eğitimde yeni bir dönemin başlayacağı tarih yaklaşıyor. Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanan yeni dönem ile birlikte yaz tatili kısalmış, onun yerine birer haftalık iki ara tatil eklenmişti. Öğrenciler, yeni dönemde ara tatil tarihleri ve sömestr tarihlerini merak ediyorlar. İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim dönemi takvimi ...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak. MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi şöyle;

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ