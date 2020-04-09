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Okullar ne zaman açılacak? Tatil uzatıldı mı MEB? LGS ne zaman?

Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitimin uzaktan yapılacağını belirtmişti. TRT EBA kanalı üzerinden eğimini sürdüren öğrenciler, okullar 30 Nisan'dan sonra açılacak mı araştırıyor. MEB, LGS sınavına dair örnek sorular ve müfredatı kısa süre önce yayımlamıştı. Peki, LGS ne zaman?

09.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:01
Okullar ne zaman açılacak? Tatil uzatıldı mı MEB? LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime geçti ve ardından bir dizi sınavı da erteledi. LGS ertelendi mi? Haziran ayında düzenlenecek sınav ertelenmedi, sınav müfredatı da öğrencilerin erişimine açıldı. LGS'de çıkacak konular neler? EBA TV üzerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenci ve veliler okul açılacak mı sorusunu aratıyor. Okullar açılmayacak mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, coronavirüs nedeniyle 25 Mart tarihinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası okulların bir süreliğine uzaktan eğitim şeklinde yapılacağını açıkladı. Uzaktan eğitim, TRT EBA kanalı üzerinden derslerin öğretmenleri tarafından düzenli olarak veriliyor. 30 Nisan'a kadar yüz yüze eğitimin olmayacağı kararlaştırılmıştı. Peki, okullar 30 Nisan'dan sonra açılacak mı? Coronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar eğitimin bir süre daha uzaktan gerçekleşeceğini tahmin ederken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

LGS NE ZAMAN?

Ertelenen YKS, ALES, YDS gibi sınavların ardından, 'LGS ertelendi mi?' sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu an LGS'nin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, sınavın 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşeceğini ifade etti.

LGS sınavına ilişkin ilgili örnek sorular ile müfredatı da https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenci ve velilere sunuldu.

2020 LGS müfredatı için tıklayın...

2020 LGS sınav örnek soruları için tıklayın...

Etiketler: Koronavirüs, Ziya Selçuk, MEB, LGS, Gündem, Eğitim, Güncel
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