Okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü eğitim öğretim dönemini sonlandırdı. Şimdi ise öğrenciler "okullar ne zaman açılacak 2019?" diye internette aramaya başladı. Peki milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? Konuyla ilgili merak edilen detaylar haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Binlerce öğrencinin merak ettiği 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak olup 19 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Öğrencilerin eğitim ortamına kısa sürede adapte olabilmeleri için uyum sağlama eğitimi gerçekleştirilecek.

Uyum eğitimi; okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf talebeleri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede alışmalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

06- 10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.