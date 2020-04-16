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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu? Yaz tatili ortada kalktı mı?

TBMM'de telafi eğitimi ile ilgili düzenleme kabul edildi ve önümüzdeki dönemde eğitim sürecinin nasıl devam edeceği netleşti. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar yeni düzenleme ile yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili ortada kalktı mı? Yaz tatili yok mu gibi soruların da yanıtını bulmuş oldu.

16.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:53
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu? Yaz tatili ortada kalktı mı?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Peki yeni düzenleme ile yaz tatili ortadan kaktı mı? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatillinde ders yapılacak mı? Yaz tatili yok mu?

YAZ TATİLİ YOK MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada, yaz tatilinin ortadan kalkması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir.Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz"

YAZ TATİLİNDE DERS YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre; ülke genelinde hayatı etkileyen salgın hastalık durumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi eğitim programı hazırlanacak. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin izin süresini kısaltabilecek. Öğretmenlerin tatili 1 aydan az olmayacak. Öğretmenlerin 1 ay boyunca tatil yapacağı da kesinlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmazken daha önce yapılan açıklamalara bakıldığında okulların ne zaman açılacağı konusunda 30 Nisan'dan sonra açıklama yapılabileceği düşünülmektedir.

25 Mart'ta yapılan açıklamada Bakan Selçuk şu ifadeleri kullanmıştı;

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulunun önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.

Etiketler: Ziya Selçuk, Twitter, Gündem, Güncel
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