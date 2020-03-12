Okullar tatil oldu, öğrenciler otogara akın etti
Türkiye'de korona virüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilince, Adana'da bulunan üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu.
12.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:53
Türkiye 'de korona virüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilince, Adana 'da bulunan üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu.
Ülke genelinde korona virüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin ardından öğrenciler memleketlerine dönmek için otogarlara gitmeye başladı. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyan Alper Duru, "Okullar tatil oldu, bende bunu duyunca hemen biletimi aldım. Büyük bilet sitlerine girmek yerine yerel bilet sitelerinde alınca rahat buldum. Bulduğuma bende şaşırdım, gidiyorum" dedi.
Adana otogarında hareketli saatler
Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlğan, "Bakanımız açıklama yaptıktan sonra, garaja öğrenci akını oldu. Herkesin talebine cevap veriyoruz. Ek seferler de konulacak. Talep üzerine elinde fazla arabası olan firmalar ek seferler düzenliyor" şeklinde konuştu.
Özel bir firmada yetkili olan Şeyhmus Gün, "Şu an şahlandı otogar, korona virüs dolasıyla otogar canlandı. Gelenlerin çoğu öğrenci olduğu için baya bir yoğunluk ve talep var" diye konuştu.
Kazım Demir firma yetkilisi, "Bayan bir yoğunluk oldu, otogar doldu taştı. Araçlar doldu. Ek seferler ilerleyen zamanlarda düzenlenecek" dedi. - ADANA
Ülke genelinde korona virüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin ardından öğrenciler memleketlerine dönmek için otogarlara gitmeye başladı. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyan Alper Duru, "Okullar tatil oldu, bende bunu duyunca hemen biletimi aldım. Büyük bilet sitlerine girmek yerine yerel bilet sitelerinde alınca rahat buldum. Bulduğuma bende şaşırdım, gidiyorum" dedi.
Adana otogarında hareketli saatler
Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlğan, "Bakanımız açıklama yaptıktan sonra, garaja öğrenci akını oldu. Herkesin talebine cevap veriyoruz. Ek seferler de konulacak. Talep üzerine elinde fazla arabası olan firmalar ek seferler düzenliyor" şeklinde konuştu.
Özel bir firmada yetkili olan Şeyhmus Gün, "Şu an şahlandı otogar, korona virüs dolasıyla otogar canlandı. Gelenlerin çoğu öğrenci olduğu için baya bir yoğunluk ve talep var" diye konuştu.
Kazım Demir firma yetkilisi, "Bayan bir yoğunluk oldu, otogar doldu taştı. Araçlar doldu. Ek seferler ilerleyen zamanlarda düzenlenecek" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çukurova Üniversitesi, Türkiye, Adana, Güncel
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