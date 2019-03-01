Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası Ordu'da Başladı

Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası, 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla Ordu
'da başladı. Durugöl Spor Tesisleri
, Başpehlivan Recep Kara
Spor Salonunda yapılan açılış seremonisi Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, AK Parti Altınordu
Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören
, PTT
Başmüdürü Şinasi Duman, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu, protokol, antrenörler ve sporcuların katılımı ile gerçekleşti.
Seremonide konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç
, sporcuları ve antrenörleri özverili çalışmalarından ve organizasyona gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını belirtti.
Müsabakanın ilk gününde elde edilen sonuçlar şöyle:
29 kg Bayanlar:
1. Zeynep Ercan - Ankara
2. Sıla
Nur Uzunkaya - Ankara
3. Ceyda Karakoç - Sivas
4. Medine Kavak
- Ankara
33 Kg Erkekler:
1. Mehmet Buğra Bob - Ankara
2. Kaan
Özcan - Erzincan
3. Nihat Eren
Azaklı - Ordu
4. Mehmet Furkan
Kablan - Yozgat
- ORDU
Durugöl Spor Tesisleri, Ankara, Ordu, Spor
Kaynak: İHA