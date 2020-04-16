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Okullar Yazın Olacak mı? Okullar Ne Zaman Açılacak? İşte Cevabı

Öğrenciler ve veliler okulların yazın yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Okullar yazın olacak mı? İşte tüm detaylar.

Yazın Okul Olacak Mı?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

16.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:53
Okullar Yazın Olacak mı? Okullar Ne Zaman Açılacak? İşte Cevabı
Öğrenciler ve veliler okulların yazın yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Okullar yazın olacak mı? İşte tüm detaylar.

Yazın Okul Olacak Mı?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, üniversiteler ile ilk ve orta öğretimde yaz tatilinin kısa bir bölümünde eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi:

"TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."

TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 15, 2020

Bu açıklamaya göre yaz tatili olacak. Yazın telafi eğitimi yapılabilir. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.

TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitim düzenlemesi" ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı son olarak şu açıklamayı yaptı:

"Telafi eğitimi kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısıdır. Yani telafi eğitimi okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılmaz. TV, EBA ve telafi eğitimi birbirinin tamamlayıcısıdır. Yapılan düzenleme olağanüstü haller ve mücbir sebepler için mevzuat uyumlulaştırma çalışmasıdır. Özet olarak yaz aylarının tümüyle eğitimle geçmesi söz konusu değildir."

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Okulların ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı. 30 Nisan'ın ardından okulların açılıp açılmayacağı bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli açıklamaları yapacak.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Ziya Selçuk, Teknoloji
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