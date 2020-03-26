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Okullara verilen arada çocuklara sosyal medyadan masallar anlatıyor

ZONGULDAK'ta anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, okullarda eğitime ara verilmesi üzerine 'birvarmisbirdaha' kullanıcı adındaki Instagram sayfasından çocuklara masallar anlatıyor.

26.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:28
Okullara verilen arada çocuklara sosyal medyadan masallar anlatıyor

ZONGULDAK'ta anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, okullarda eğitime ara verilmesi üzerine 'birvarmisbirdaha' kullanıcı adındaki Instagram sayfasından çocuklara masallar anlatıyor.

Zonguldak Merkez Anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen arada sosyal medyadan çocuklar için masallar anlatıyor. Çocukların gelişiminde masalların önemli olduğunu söyleyen Uzun, söz ve müzikleri kendine ait masallarla çocukların hayal dünyasını genişletmeye çalışıyor. Işıl Uzun, 'birvarmisbirdaha' kullanıcı adıyla Instagramda ki sayfasından masallar anlattığını söyleyerek, "Masallar çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Ben de öğrencilerime ve diğer çocuklara buradan videolar çekip masallar anlatıyorum. Velilerden çok güzel geri dönüşler alıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak Merkez, Instagram, Güncel

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