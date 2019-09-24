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Okullara yardım yapan hayırsever kadına plaketli teşekkür

Malatya'da okullara yardım yapan hayırsever kadına plaket ve çiçek verildi.

24.09.2019 14:34Okullara yardım yapan hayırsever kadına plaketli teşekkür
Malatya'da okullara yardım yapan hayırsever kadına plaket ve çiçek verildi.

Merkez ilçe Yesilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt'a bağlı okullardan, Dilek Aydoğan İlkokulu, Sütlüce Yeni Mahalle İlkokulu, Şahnahan Karşıyaka İlkokulu ve Tepeköy Hacı Demir İlkokulunun ısıtma tesisatları ve bakım onarımlarının karşılanmasında katkıda bulunan hayırsever kadın Medine Karadağ ile birlikte okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay'n da yer aldığı okul ziyaretlerinde, okulların sorunları da dinlendi.

Okulların ısıtma tesisatı, bakım ve onarımlarında katkıda bulunan hayırsever Medine Karadağ' a plaket ve çiçek takdim eden Kaymakamı Gülenç, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere sorular da soran Kaymakam Gülenç, okul idarecilerinden sorunları hakkın da bilgi de aldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Karadağ, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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