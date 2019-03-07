Okullararası Artistik Cimnastik Ferdi ve Takım Müsabakaları

Kaynak: İHA

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Artistik Jimnastik Müsabakaları" sona erdi.Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara erkek ve kızlarda toplam 52 okuldan 115 sporcu katıldı.Yarışmaya özellikle öğrencilerin velileri ile sporseverler yoğun ilgi gösterdi.Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Yüreğir İlçe Müdürü Ekrem Ulu, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, okul müdürleri ve beden eğitim öğretmenleri verdi.Yapılan müsabakalar sonunda Artistik Jimnastik'te dereceye giren sporcu ve okulların isimleri şu şekilde:Küçük Erkek Ferdi : Yusuf BulurKüçükler Erkek Takım: Yüreğir Halk Eğitim MerkeziMinik Erkekler B Ferdi : Kerem ÖzerMinik Erkekler B Takım: Özel Mektebim Çukurova Bilfen OkuluMinik Erkekler A Ferdi: Salih Efe MumcuMinik Erkekler A Takım: Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlkokuluYıldız Erkek Takım: Fevziye Çelik OrtaokuluGenç Erkekler A Ferdi: Ahmet Bora ÖzerGenç Kızlar A Takım: Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor LisesiYıldız Kızlar Ferdi: Ece Seren BerikolMinik Kızlar A Ferdi: İrem DerinMinik Kızlar A Takım: Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlkokulu - ADANA