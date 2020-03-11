Okullararası Bisiklet Yarışları başladı
Kayseri'de Okullararası Bisiklet Yarışları, 14 okul ve 140 sporcunun katılımıyla başladı.
11.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:15
Kayseri 'de Okullararası Bisiklet Yarışları, 14 okul ve 140 sporcunun katılımıyla başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda başlayan Okullararası Bisiklet Yarışları 11 kategoride yapıldı. Yarışlarda il birinciliğini kazanan sporcular, Niğde 'de yapılacak Türkiye Birinciliği için pedal çevirecek. Yarışlar hakkında bilgiler veren Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar; "2020 Okullararası Bisiklet Yarışı bugün yapmaktayız. Yaklaşık 14 okulumuz takım olarak katıldı. Ferdilerle beraber 140'a yakın sporcumuz var. Kayseri'deki il birinciliğini aldıktan sonra Türkiye Birinciliği için Niğde'de yapılacak olan yarışlara katılacaklar. Katılan bütün okullara ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.
Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ise kentte bisiklete olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini kaydederek; "2019-2020 eğitim öğretim yılında planladığımız okul sporları faaliyetimizdeki bisiklet yarışlarımız bugün itibariyle başladı. 11 kategoride 140 sporcuyla inşallah kazasız, belasız yarışları tamamlayıp çocuklarımızı okullarına göndereceğiz hediyelerini verip. Bisiklet, ilimizde rağbet gören bir branş. Her yıl artarak devam ediyor, lisans alan sporcumuz her yıl artıyor. İnşallah daha iyiye doğru gideceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda başlayan Okullararası Bisiklet Yarışları 11 kategoride yapıldı. Yarışlarda il birinciliğini kazanan sporcular, Niğde 'de yapılacak Türkiye Birinciliği için pedal çevirecek. Yarışlar hakkında bilgiler veren Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar; "2020 Okullararası Bisiklet Yarışı bugün yapmaktayız. Yaklaşık 14 okulumuz takım olarak katıldı. Ferdilerle beraber 140'a yakın sporcumuz var. Kayseri'deki il birinciliğini aldıktan sonra Türkiye Birinciliği için Niğde'de yapılacak olan yarışlara katılacaklar. Katılan bütün okullara ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.
Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ise kentte bisiklete olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini kaydederek; "2019-2020 eğitim öğretim yılında planladığımız okul sporları faaliyetimizdeki bisiklet yarışlarımız bugün itibariyle başladı. 11 kategoride 140 sporcuyla inşallah kazasız, belasız yarışları tamamlayıp çocuklarımızı okullarına göndereceğiz hediyelerini verip. Bisiklet, ilimizde rağbet gören bir branş. Her yıl artarak devam ediyor, lisans alan sporcumuz her yıl artıyor. İnşallah daha iyiye doğru gideceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Spor
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Spor
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Spor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Spor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor