Okullararası Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları

Kaynak: AA

Trabzon'da, okullar arası Floor Curling il birinciliği müsabakaları düzenlendi.Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez okul sporlarına dahil edilen Floor Curling müsabakalarının Trabzon'da da yapıldığı belirtildi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada, buz satrancı olarak bilinen curling sporuna ilginin Trabzon'da hızla arttığını kaydetti.Curlingde marka şehir olmak istediklerini aktaran Öztürk, Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan curling salonundaki doluluk oranının sürekli arttığını belirtti.Curling İl Temsilcisi İzzet Gürdal de müsabakaların yere serilen pvc malzemeden baskı yapılarak hazırlanmış 1.60 metre ve 9.70 metre uzunluğundaki floor curling pistinde 8 topla yapıldığını belirterek, bu branşı her tarafa yayarak hem curling, hem de floor curlingin yaygınlaşması için çalışacaklarını aktardı.Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği'nin destekleriyle düzenlenen müsabakalarda, gençler kategorisinde Trabzon Spor Lisesi kız ve erkek takımları, yıldızlarda ise Erdoğdu Bey Ortaokulu kız ve erkek takımları birinci oldu.Birinci olan takımların Sivas'ta düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Trabzon'u temsil edeceği bildirildi.