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Okullararası Futbol Yıldız ve Küçük Erkekler İl Birinciliği

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldız ve Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği" müsabakaları tamamlandı.

27.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:49Okullararası Futbol Yıldız ve Küçük Erkekler İl Birinciliği
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldız ve Küçük Erkekler İl Birinciliği" müsabakaları tamamlandı.

Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları 1 Nolu Ali Hoşfikirer Stadında gerçekleşirken, Küçük Erkekler Futbol Müsabakaları ise Gündüz Tekin Onay Stadında yapıldı. Yıldız erkeklerde 48, Küçüklerde 41 okuldan sporcular müsabakalara katıldı.

Yıldız Erkeklerde turnuvanın başından beri üstün performans gösteren Ahmet Sapmaz Ortaokulu Adana il birincisi olurken, Küçük Erkeklerde Gazi Ortaokulu birincilik sevinci yaşadı.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, antrenörler ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle:

Yıldız Erkekler: 1. Ahmet Sapmaz Ortaokulu, 2. Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu, 3. Şehit Metin Malkav Ortaokulu, 4. Yavuzlar Ortaokulu.

Küçük Erkekler: 1. Gazi Ortaokulu (Ceyhan), 2. Buhara Ortaokulu, 3. Şehit Metin Malkav Ortaokulu, 4. Bilge Kağan Ortaokulu - ADANA

Futbol, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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