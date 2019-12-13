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Okullararası hentbol turnuvası sona erdi

Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Küçük Yıldız Kız-Erkek Hentbol Turnuvası sona erdi.

13.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:16Okullararası hentbol turnuvası sona erdi
Gençlik ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Küçük Yıldız Kız-Erkek Hentbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvanın ödül töreni Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Spor Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Milli Eğitim Şube Müdürü Sibel Doğan, İlçe Spor Müdürü Cihan Erdem, antrenör ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Lüleburgaz'da bulunan ortaokullar arasında gerçekleşen turnuvada küçük erkekler kategorisinde TEK Ortaokulu birinci, 8 Kasım Ortaokulu ikinci ve Şaban Öğünç Ortaokulu üçüncü olurken; küçük kızlar kategorisinde 8 Kasım Ortaokulu birinci, Tek Ortaokulu ikinci, Şaban Öğünç Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde ise 8 Kasım Ortaokulu birinci, TEK Ortaokulu ikinci, Şehit Pilot Rüstem Resul Perçin Okulu üçüncü, İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Kızlar kategorisinde ise 8 Kasım Ortaokulu başarısını sürdürerek birinci oldu. TEK Ortaokulu ikinci, Ahmet Mithat Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Derece alanlara ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Milli Eğitim Şube Müdürü Sibel Doğan, İlçe Spor Müdürü Cihan Erdem ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan tarafından verildi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Spor

Kaynak: İHA

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