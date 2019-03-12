Okullararası İşitme Engelliler Atletizm Yarışmaları Sona Erdi

Adana
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "İşitme Engelliler Atletizm
Yarışmaları" tamamlandı. Yüreğir
Spor Tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalara 30 sporcu katıldı.
Müsabakaların sonunda konuşan Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, "İşitme Engelli sporcularımızın mücadelesi bizleri duygulandırdı. Spor yapıp başarı elde etmelerine hiçbir şeyin mani olmadığını performanslarıyla bizlere gösterdiler. Bu bağlamda yarışmaya katılan tüm sporcularımızı ve onlara destek olan saygıdeğer ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.
Yarışma sonuçları şöyle:
Yıldız Erkekler Ferdi:
Uzun Atlama 1. Mehmet Çelek
Genç Erkekler Ferdi:
100 Metre 1. Uğur Avunmal
100 Metre 2. Aybora Aydemir
400 Metre 1. Eray Örnek
Gülle Atma 1. Eray Örnek
Uzun Atlama 1. Uğur Avunmal
Yıldız Erkekler Takım: 1. Seyhan
İşitme Engelliler Ortaokulu
Yıldız Kızlar Takım: 1. Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu - ADANA
Adana, Atletizm, Spor
Kaynak: İHA