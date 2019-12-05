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Okullararası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullararası Kros İl Birinciliği Yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

05.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:54Okullararası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldı
Gençlik ve İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullararası Kros İl Birinciliği Yarışları 'da yapıldı.
Belediye Spor ve Kamp Merkezi'nde ferdi ve gruplar halinde yapılan müsabakalara 'nin çeşitli illerinden 300 civarında sporcu katıldı.
6 kategoride gerçekleştirilen Kros İl Birinciliği Müsabakaları'nda derece yapan sporcular kendi kategorilerinde 'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler.
Erkekler ve kızlar olmak üzere Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular bin metrelik parkuru katıldıkları kategoriye göre 2 bin ila 5 bin metre arasında koştu.
Zeminin çamur olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan genç sporcular hem birbirleriyle hem de doğayla yarıştı. Öğretmenleri ve arkadaşları da tezahüratlarıyla onlara destek oldu.
Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince verildi.

Kahramankazan, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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