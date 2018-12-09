Okullarda Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılanacak

Ortahisar
Belediyesi, çocuk yaşta hayvan sevgisi kazanılması için okullar ile bazı kamu kurumlarına kedi köpek evleri yerleştirdi.
Ortahisar'da, çocukların hayvan sevgisi kazanarak büyümeleri için belediyenin öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Trabzon
Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) iş birliği ile Ortahisar Sevgi Aşısı Projesi başlatıldı.
Projede, ilçedeki 23 okul ve bazı kamu kurumlarının bahçelerine kedi ve köpek evleri ile burada barınmaları, bakılmaları için hayvanlar yerleştirildi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak daha önce sokak hayvanlarının barınması için ilçenin muhtelif yerlerine barınaklar yerleştirdiklerini hatırlattı.
Barınaklar sayesinde hayvanların soğuk ve sıcaktan korunduğunu ve bugüne kadar bu doğrultuda uygun alanlara 48 köpek, 32 de kedi kulübesi yerleştirdiklerini aktaran Genç, hayvanlarla ilgili son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRAHAYKO iş birliğiyle Ortahisar Sevgi Aşısı Projesi başlattıklarını dile getirdi.
Genç, bu pnojeyle çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı hedef edindiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında çocuklara hayvan sevgisini erken yaşlarda aşılamak için 23 okul ve kamu kurumuna kedi ve köpek evi yerleştirildi. Hayvan sevgisini çocuklarımıza erken yaşlarda aşılamalıyız. Çocuklarımızı hayvanlarla barışık, hayvan sevgisiyle dolu ve hayvan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirirsek, bugünlerde sık sık gündeme gelen ve esefle kınadığımız, lanetlediğimiz hayvanlara şiddet ve işkence olayları hiçbir şekilde yaşanmaz."
Ortahisar
09 Aralık 2018 Pazar 14:13