Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Okullarda dezenfekte çalışması sürdürülüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki tüm okulların dezenfekte edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

28.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:00
Okullarda dezenfekte çalışması sürdürülüyor
Amasya 'nın Merzifon ilçesindeki tüm okulların dezenfekte edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı Merzifon'daki okullarda yapılan eş zamanlı hijyen uygulaması hız kesmiyor. İlçede okullardaki eğitim-öğretime ara verilmesinden itibaren tüm kurumlarda genel temizlik yapıldı. Özel dezenfektan ürünlerinin kullanıldığı uygulamada elle temas edilen bütün alanlar temizlendi.

Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmaya yönelik yapılan dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, hijyen çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. - AMASYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Amasya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Okullarda dezenfekte çalışması sürdürülüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:47: https: //we.tl/b-IO4rOSDkny - Haber 18:46: Mersin'de piknik ve mesire alanları boş kaldı - Haber 18:46: İşçi taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haber 18:46: Irak Meclisinden Altunköprü Katliamı'nın 29. yılı nedeniyle taziye mesajı - Haber 18:46: BAE'den Hafter'e 3 kargo uçağı askeri mühimmat desteği - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin