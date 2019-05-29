Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilde eğitim veren okullarda gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israf konulu eğitim verildi.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yapılan eğitimlerin öğrencilere verimli olacağını belirtti. Yoldaş, "Bakanlığımız 2018-2022 stratejik planı kapsamında, okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek hedefi doğrultusunda İl Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından Pelitözü
Ortaokulu ve 700. Yıl Ortaokulu öğrencilerine okullarda gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israf konusunda eğitim düzenlendi. Eğitimde güvenilir gıda, hijyen, gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri, Alo 174 Gıda Hattı, gıda kayıpları ve israf ile gıdanı koru projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerimiz okullarımızda yıl boyunca devam edecektir" dedi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA