Okullarda her öğretmene 5-10 öğrenci tanımlanarak 'Koçluk' sistemi uygulanmaya başlandı Ağrı 'da Eğitimde Hedef; En iyi iller arasına girebilmekAĞRI - Ağrı'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği projesi kapsamında başlatılan 'Her Öğrenciye Bir Koç' uygulamasıyla eğitim çıtasının yükseltilmesi hedefleniyor Başlatılan uygulama ile okullarda her öğretmene 5-10 öğrenci tanımlanarak 'Koçluk' sistemi uygulanmaya başlandı. Uygulama ile birlikte öğretmenler, düzenli olarak kendilerine tanımlanan öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibini yaparak, öğrencilere rehberlik çalışmalarında destek verecek.Okul Müdürü ve idarecilerinin de dahil olduğu 'Koçluk' sisteminin ilk olarak uygulandığı Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, başlatılan uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, İl genelinde başlatılan Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği projesi kapsamında uygulanan 'Koçluk' sistemini, eğitimde başarı çıtasının yükseltilmesi anlamında oldukça önemsediklerini ve bu uygulamaya, ilerleyen zaman içerisinde yeni uygulamalarla aileleri de dahil etmeyi planladıklarını ifade etti.'Ağrı'da eğitim seferberliği başlattık'Başlatmış oldukları "Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi ile Ağrı'nın ülke genelinde eğitim alanında başarı çıtasını üst sıralara taşımayı hedeflediklerini aktaran Tekin: " Biz, bu yıl Ağrı'da 15 projeyle Eğitim Seferberliği başlattık. Bu projelerden bir tanesi de okullarımızda özellikle 8. ve 12. sınıflarda uyguladığımız 'Koçluk' sistemi. Bu sistemi en iyi uygulayan okullardan biri de Fen Lisemiz. Geçen sene başarılarıyla gerçekten Ağrı'da bir hedef belirlediler. Bir kıvılcım başlattılar. Koçluk sistemini yerinde görmek için bu gün okulumuza geldik. Hakikatten idarecisinden, öğretmen ve öğrencisine kadar herkes bu sistemi benimsemiş. Çok güzel uyguluyorlar. Bütün Öğrencilerimize tek tek rapor ulaştırılıyor. Başarı durumları, başarı grafikleri oluşturuluyor ve bunlar izleniliyor. Sadece okulda değil, evde de bunların takibi yapılıyor. Ciddi bir ilerleme de kaydedilmiş. Öğrencilerimizin hepsinin birer hedefi var. Bu da beni gerçekten mutlu etti. İnşallah hedefimiz bunu tüm Ağrı'ya uygulayarak, Ağrı'daki eğitim çıtasını bir basamak da olsa yukarıya yükselmek istiyoruz" dedi.'Velilerimizi de okullarımızda misafir ediyoruz'İl genelinde başlatılan Eğitim Seferberliğine aileleri de dahil etmeyi planladıklarını dile getiren Tekin: " Biz kendimize büyük bir hedef koymak suretiyle, bu eğitim öğretim yılını daha başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz. Bunun yanında sadece 'Koçluk' sistemi değil, örneğin pansiyonlu bir okulumuz burası. Pansiyonlu okullarımıza velileri okula davet etmek suretiyle onları misafir ediyoruz. 'Misafirim Ailem' projemizde aslında bu başarıyı arttırmak adına yaptığımız bir proje. Bu projeyi biz geçen sene de uyguladı. Bu eğitim programınızda planlarımıza, eğitim seferberliğimize velilerimizide dahil etmek istiyoruz. Bu bağlamda 'Misafirim Ailem' projesini hayata geçirdik. Bunun gibi 15-16 tane proje ile ilimizdeki eğitim çıtasını, eğitim kalitesini yükseltmek hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nde proje koordinatörü olan Almanca Öğretmeni Teoman Önal ise, uygulamaya konulan 'Koçluk' sisteminde amaçlarının, sadece öğrencilerin akademik anlamda başarılarına katkı sağlamak olmadığını, bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarını da çözmeyi amaçladıkları dile getirdi. Ailelere de çağrıda bulunan Önal, öğrencilerin baskı altına alınmaması gerektiğini ve ilerde yapmayı istedikleri meslekleri seçmeleri konusunda doğru yönlendirilmeleri gerektiğini belirtti.'Uygulamanın bize faydası oldu'İl genelinde uygulamaya konulan 'Koçluk' sisteminden memnun olduklarını dile getiren 12. Sınıf öğrencisi Ozan Alptekin'de bu sayede daha verimli çalışabildiklerini kaydederek: "Her hafta düzenli olarak öğretmenlerimiz bizi kontrol ediyor. Soru çözümlerimiz, konumlarımızı kontrol ederek bizim ilerleyişimizi kaydediyorlar. Böylece sene sonuna kadar sınava gitmeden önce en üst düzeyde olmamızı sağlayabilir. Bunun için çabalıyorlar. Bence koştuk sistemi çok verimli. Çünkü bize belirli sorular, konular vererek, bize çalışma alışkanlığı kazandırıyorlar. Eksiklerimizi kapatmamıza yardımcı oluyorlar. Boş kalan vakitlerimizi de değerlendirmenizi sağlıyorlar. Normal şartlarda çalışmayacağımız konuları Koç yardımıyla çalışıyoruz. Onların yardımıyla boş kalabileceğimiz vakitleri değerlendiriyoruz. Kendimize bir şeyler yapmak zorunda hissettiğin bir zaman daha fazla çalışa biliyoruz. Bir de bu işin sonunda ödül var. Bu çok güzel. Çünkü başarının sonunda meyvesini alabileceğini bilmek her insanı mutlu eder. Bu koçluk sistemi sadece ders konusunda geçerli değil. Koç öğretmenlerimiz dersler kadar, manevi durumumuz, psikolojimiz, sıkıntılarımızla da ilgileniyorlar" şeklinde konuştu.