Okullarda "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" uygulaması (2)

Okula girişten itibaren sağlık önlemlerinin anlatılması Okula girişte ateş ölçümü ve dezenfektan kullandırılması Dezenfektanlı paspasa ayakkabıların silinmesi Hoparlörden önlem hatırlatmaları yapılması Sınıflarda sosyal mesafenin uygulanması Öğretmenler odasında sosyal mesafe ile...

27.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:25

Okula girişten itibaren sağlık önlemlerinin anlatılması

Okula girişte ateş ölçümü ve dezenfektan kullandırılması

Dezenfektanlı paspasa ayakkabıların silinmesi

Hoparlörden önlem hatırlatmaları yapılması

Sınıflarda sosyal mesafenin uygulanması

Öğretmenler odasında sosyal mesafe ile yerleştirilmiş koltuklar

WC ve lavabolarda hijyen önlemlerinin gösterimi

Sınıflarda sıra yerleşimi

Klavuz ile ilgili açıklama ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına yönelik hazırladığı "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında örnek okul olarak seçilen Çankaya İlkokulundaki koronavirüs önlemleri görüntülendi. (2)

Okullarda ’hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu’ uygulaması (2)

Kaynak: AA

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