Okullarda ’hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu’ uygulaması (2)

Okula girişten itibaren sağlık önlemlerinin anlatılması

Okula girişte ateş ölçümü ve dezenfektan kullandırılması

Dezenfektanlı paspasa ayakkabıların silinmesi

Hoparlörden önlem hatırlatmaları yapılması

Sınıflarda sosyal mesafenin uygulanması

Öğretmenler odasında sosyal mesafe ile yerleştirilmiş koltuklar

WC ve lavabolarda hijyen önlemlerinin gösterimi

Sınıflarda sıra yerleşimi

Klavuz ile ilgili açıklama ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına yönelik hazırladığı "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında örnek okul olarak seçilen Çankaya İlkokulundaki koronavirüs önlemleri görüntülendi. (2)