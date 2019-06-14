14.06.2019 12:18
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Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Sivas'ın Zara ilçesinde 56 yaşındaki zihinsel engelli Dursun Coşkun, karnesini ilçe protokolünden aldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 56 yaşındaki zihinsel engelli Dursun Coşkun, karnesini ilçe protokolünden aldı.
Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Son 8 yıldır Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu 3'üncü sınıfında derslere giren zihinsel engeli Dursun Coşkun, karnesini Kaymakamı Mehmet Sayın'dan aldı.
AA muhabirine açıklama yapan sınıf öğretmeni İhsan Bayrakçı, "Cumhuriyet İlkokuluna gittikten sonra, 4 yıl okulumuzun özel eğitim sınıfına geldi. Son 3 yıldır benim sınıfıma devam eden Coşkun, öğrencilerimizle birlikte etkinliklere katıldı. Bugün de sembolik olarak karnesini aldı." dedi.
Coşkun'un sınıf arkadaşları ise onu çok sevdiklerini, onunla oyun oynamaktan mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
Sivas, Dursun Coşkun, Kültür Sanat

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