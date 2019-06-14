14.06.2019 12:32
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Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Antalya, Muğla, ve Isparta'da öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.

Antalya, Muğla, ve Isparta'da öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.
Antalya'daki bin 666 okulda düzenlenen törende, 466 bin 507 öğrenci karnesini aldı. 33 bin 225 öğretmenin görev yaptığı kentte, öğrenciler sevinç yaşadı.
Emel Sevgi Taner İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen programda, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile kamu kurum müdürleri öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler sundu.
Velilerin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğu görüldü.
Isparta
Isparta Selahattin Seçkin İlkokulunda düzenlenen törene Isparta valisi Ömer Seymenoğlu, kent protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaz tatilinde zamanlarını iyi geçirmeleri gerektiği uyarısında bulundu.
Öğrencilere boş zamanlarında aile büyüklerini ziyaret etmesini öneren Seymenoğlu, şöyle devam etti:

"Artık ders çalışmayın çocuklar. Ders çalışmayı yeni eğitim dönemine bırakın. Öğretmenlerinizle birlikte çalışın. Öğretmenlerinizi biraz daha zorlayın. Sizden bir şey istiyorum. Ders çalışmayın ama zamanınızı da boşa harcamayın. Bol bol oynayın, eğlenin, ailenizle, büyüklerinizle mutlaka zaman geçirmeye çalışın, ziyaret edin. Onlar size yardımcı olsun, yol göstersin. Zamanınızın büyük kısmını büyüklerinizle geçirin. Bu arada yapabileceğiniz müddetçe, zamanı boş geçirmeme adına bol bol kitap okuyun. Bunları yaptığınız sürece tatilinizi en iyi şekilde geçirmiş olursunuz."

Seymenoğlu, konuşmasının ardından öğrencilere karne ve çeşitli hediye verdi.

Program öğrencilerin dans gösterileriyle sona erdi.
-Muğla
Muğla'da Şehbal Baydur İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre verdi.
Karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Civelek, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kentteki 794 okulda 152 bin 771 öğrencinin karne aldığını söyledi.
Civelek, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ama vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.
Kaynak: AA
Muğla, Isparta, Antalya, Güncel

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