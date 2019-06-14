14.06.2019 12:32
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Okullarda karne heyecanı

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler, karnelerini aldı.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler, karnelerini aldı.
Kilis'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı, 31 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Kilis Valisi Recep Soytürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Emine-Mahmut Kudeyt İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini dağıttı.
Öğrencilerle sohbet eden Soytürk, derslerinde başarılı olanları kutlayarak onlardan ideallerinin peşinde koşmasını istedi. Öğrencilerin sorunlarını da dinleyen ve karne hediyelerini veren Soytürk, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 24 bini Suriyeli olmak üzere kent genelinde 55 bin öğrencinin karne aldığını kaydetti.Okullarda karne heyecanı
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Güncel

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