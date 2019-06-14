Okullarda karne heyecanı

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 59 bin 139 öğrenci karne aldı.

Vali Osman Varol, Şehitler İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenininde yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar uzanan uzun bir süreç olduğa işaret eden Varol, "Öğrencilerimiz tatil yapmayı hak etti. Onlara şimdiden iyi tatiller diliyorum. Umuyorum ki eğitim dönemi sonunda birçok öğrencimiz başarı, takdir ve teşekkür belgesi almak suretiyle bir üst sınıfa geçti fakat buna rağmen çeşitli sebeplerle bazı öğrencilerimizin karnesinde düşük not olabilir. O çocuklarımızın ailelerine tavsiyem, onları kesinlikle eleştirmemeleri, destek olmaları ve öz güvenlerini zedelememeleridir. Kesinlikle başarılı öğrencilerle mukayese etmemeleridir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okuldaki sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilerle bir süre sohbet ederek karnelerini verdi.

Karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde 27 bin 318, Göynücek'te bin 411, Gümüşhacıköy'de 3 bin 281, Hamamözü'nde 448, Merzifon'da 12 bin 762, Suluova'da 9 bin 234, Taşova'da 4 bin 685 olmak üzere kent genelinde 59 bin 139 öğrenci karne aldı.

Kaynak: AA