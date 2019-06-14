14.06.2019 12:34
Haberler»Güncel » Haber

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 59 bin 139 öğrenci karne aldı.

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 59 bin 139 öğrenci karne aldı.

Vali Osman Varol, Şehitler İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenininde yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar uzanan uzun bir süreç olduğa işaret eden Varol, "Öğrencilerimiz tatil yapmayı hak etti. Onlara şimdiden iyi tatiller diliyorum. Umuyorum ki eğitim dönemi sonunda birçok öğrencimiz başarı, takdir ve teşekkür belgesi almak suretiyle bir üst sınıfa geçti fakat buna rağmen çeşitli sebeplerle bazı öğrencilerimizin karnesinde düşük not olabilir. O çocuklarımızın ailelerine tavsiyem, onları kesinlikle eleştirmemeleri, destek olmaları ve öz güvenlerini zedelememeleridir. Kesinlikle başarılı öğrencilerle mukayese etmemeleridir." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından okuldaki sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilerle bir süre sohbet ederek karnelerini verdi.
Karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde 27 bin 318, Göynücek'te bin 411, Gümüşhacıköy'de 3 bin 281, Hamamözü'nde 448, Merzifon'da 12 bin 762, Suluova'da 9 bin 234, Taşova'da 4 bin 685 olmak üzere kent genelinde 59 bin 139 öğrenci karne aldı.
Kaynak: AA
Amasya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:52 Sözcü davasında savunma için son kez süre verildi
12:52 Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret
12:52 Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
12:51 CSKA Moskova, Will Clyburn'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
12:51 DHA DIŞ - JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği
12:51 Altın fiyatları
12:51 Bakan Selçuk öğrencilere karne dağıttı
12:51 BÜ ile İÜ'den Parkinson araştırması
12:50 Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı, devletini huzur içinde yaşatmak için çalışıyor"
12:50 Milli Takım iki basamak yükseldi
12:50 DHA YURT BÜLTENİ - 10
12:50 Tavşanlı MTAL'den "Kitabımı paylaşıyorum" projesi