14.06.2019 12:40
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Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Serdivan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Nayir, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Öğrencilere tatili iyi değerlendirerek dinlenmeleri tavsiyesinden bulunan Vali Nayir, daha sonra karne ve hediyeleri verdi.
Öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştiren Vali Nayir, "Hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize hayırlı olsun, yeni bir tatil havasına giriyoruz. Güzel şeylere vesile olur. 188 binin üzerinde öğrencimiz bugün karne alıyor. 12 bin öğretmenimiz iki hafta daha çalışmalarına devam edecek. Eğitimin üç sac ayağı vardır, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz. Bu sac ayağının başarılı şekilde yürütülmesi için de herkes kendine düşeni yapıyor." ifadelerini kullandı.
Törende Vali Nayir'e, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ile İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş eşlik etti.
Kaynak: AA
Serdivan, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

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