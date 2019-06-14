14.06.2019 12:41
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Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Düzce'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı.

Düzce'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Beyciler İlk ve Ortaokulunda yıl sonu karne dağıtım törenine katıldı.
Öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra karne dağıtan Vali Dağlı, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Öğrencilere hediye takdim eden Dağlı, yaz tatili ile ilgili de öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Akçakoca
Akçakoca ilçesinde eğitim gören yaklaşık 6 bin öğrenci karnelerini alarak sevinç yaşadı.
Karnelerini alan öğrenciler, karne heyecanını aileleri ve öğretmenleri ile fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.
Kaynak: AA
Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

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