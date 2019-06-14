14.06.2019 12:43
Haberler»Güncel » Haber

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Çubuk ilçesinde 20 bin 277 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Çubuk ilçesinde 20 bin 277 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Belediye Başkan Vekili Harun Olmuş, öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şenol Ağbaba, ilçede 20 bin 277 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.
Okul Müdürü Ali Bodur da çalışmanın mükafatı olarak öğrencilerin tatili hak ettiğini belirtti.
Törende, birinci kademe okuma yazma kursunu bitiren Fadime Tuncay ve Güler Yücel tarafından İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi de gösteri sundu.
İlçe Kaymakamı Sezer ve Belediye Başken Vekili Olmuş tarafından okul birincisi Buğra Dündar, ikinci Zeynep Akdoğan ve Pınar Ateş'e başarı belgeleri verildi.
Kaynak: AA
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çubuk, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:53 Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nde Soner Çetin güven tazeledi
14:53 Rusya ve Suriye uçakları Hama ve İdlib'e saldırdı: 28 ölü
14:53 Tekirdağ'dan kısa kısa
14:53 En fazla kazandıran BES fonları
14:53 Lufthansa yaza özel bir geceyle 'Merhaba' dedi
14:52 İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA CUMA NAMAZI ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI
14:52 DHA DIŞ - Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni
14:51 Babalar Günü'ne özel 'drone' kampanyası
14:51 Babalar Günü'ne özel 'drone' kampanyası
14:51 Jandarma teşkilatı 180 yaşında
14:51 Konya'da bulunan maymun koruma altına alındı
14:51 Okullarda karne heyecanı
14:51 Kıbrıs gazilerine madalya
14:51 En fazla kazandıran yatırım fonları