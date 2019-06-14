14.06.2019 13:30
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Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Suşehri ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Suşehri ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.
Suşehri Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan okul müdürü Naci Yıldırım, bir eğitim dönemini daha huzur içerisinde geçirdiklerini söyledi.
Karne dağıtım programına katılan Kaymakam Vekili Çağlar Partal, yaz tatilinde öğrencilere bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
İlçe merkezi ve köylerde 5 bin 691 öğrencinin karne aldığını kaydeden Partal, "Bu eğitim döneminde sorunsuz bir eğitim yaptıran öğretmenlerimizi cani gönülden tebrik ediyorum. Herkesin emeğine sağlık." dedi.
Programa, Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Soymaz, daire amirleri katıldı.
Kaynak: AA
Suşehri, Güncel

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