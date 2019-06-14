Okullarda karne heyecanı

Denizli
'de öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sonunda yaklaşık 190 bin öğrenci karnelerini almanın sevincini yaşadı. Merkezefendi
ilçesindeki Osman Özgür İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Vali Hasan Karahan, eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilere karnelerini vererek güzel bir talili hak ettiklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
da 2018-2019 eğitim öğretim yılını sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, kentte 190 bin öğrenci ve 15 bin öğretmenin bugün yaz tatiline gireceğini ifade etti. Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Arkadaşlarıyla tatilde çok eğleneceğini belirten 2. sınıf öğrencisi Mine Gören, tatili dedesinin yanında geçireceğini söyledi.Karne aldığı için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Berrin Zeybek ise tatilde bol bol kitap okumayı düşündüğünü ve arkadaşlarından ayrı kalacağı için üzgün olduğunu anlattı.
Karne heyecanı yaşayan Ali Tok
da öğretmeninin verdiği ödevleri yaptıktan sonra güzel bir tatil geçirmeyi düşündüğünü belirtti.