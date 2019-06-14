Okullarda karne heyecanı

Çay ilçesinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 5 bin 709 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Eğitim yılının sona ermesi nedeniyle Çağlayan ilkokulunda ilçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu'nun da katıldığı karne töreni düzenlendi.

Kaymakam Tanrıkulu burada yaptığı konuşmada, "9 aylık eğitimin ardından çocuklarımız tatili hak ettiler. Fakat çocuklarımızın tatilde de sporla, müzikle, sanatla, kültürle daima iç içe olmalarını istiyoruz. Eğitimin ailede başladığını asla unutmayalım. Tatil süresince imkanlar dahilinde ülkemizdeki tarihi ve turistik yerleri çocuklarımıza gezdirmeyi imal etmeyelim." dedi.

Törende bulunan Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Basri Yöntem de ilçede 5 bin 609 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Tanrıkulu ve diğer protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaynak: AA