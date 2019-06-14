Okullarda karne heyecanı

Gümüşhane
'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 19 bin 506 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı.
Kent merkezindeki Dumlupınar
Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökay Topçu ve İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan
, öğrencilere karne dağıttı.
Velilerinde katıldığı törende Arıkan, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları ve yaz spor okulu kurslarına katılmaları tavsiyesinde bulundu.
Karne sevinci yaşayan öğrenciler, heyecanını velileriyle paylaştı.