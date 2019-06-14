14.06.2019 13:56
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Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Artvin'de öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Artvin'de öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini aldı.
Artvin Seyitler TOKİ Onur İlhan İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ile diğer ilgililer katıldı.
Öğrencilerin durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi alan Vali Doruk, velilerle de sohbet ederek, öğrencilerin yaz tatilini nasıl geçirmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.



Doruk, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Artvin'de 168 okulda 25 bin 544 öğrenci ile 2 bin 469 yönetici ve öğretmen için yaz tatili döneminin başladığını söyledi.
Öğrencilere önem verdiklerini vurgulayan Doruk, şöyle devam etti:
"Bu ülkenin yarınları bu çocuklarımız. Ülkemizin yarınlarına bu çocuklarımız yön verecek. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın donanımlı, dünyayı takip eden, çağımızın tüm yeniliklerine hakim, yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi bizim için ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Biz de bunun için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içindeyiz."
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci de tüm öğrencileri gayretlerinden dolayı tebrik etti.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri takdim edildi.
Kaynak: AA
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