14.06.2019 14:29
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Okullarda karne heyecanı

Afyonkarahisar'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne heyacanı yaşadı.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Neriman İbrahim Küçükurt Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, eğitimin hayatın her döneminde devam eden bir faaliyet olduğunu söyledi.
Öncelikle ailede başlayan eğitimin sonra okullarda devam ettiğine işaret eden Küçükkurt, "Eğitim olmazsa olmaz. Bugün gelişmiş, müreffeh ve insan haklarının oturduğu toplumlara baktığımızda eğitimli olanların daha üstün olduğunu görüyoruz. Eğitim hem insani ilişkileri düzenliyor, bir taraftan da daha müreffeh bir hayat sürmede etkin rol oynuyor. Bu toplumlara en iyi örnekler ise Almanya ve Güney Kore'dir." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da 147 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, yoğun bir eğitim öğretim yılının geçtiğini anlattı.
Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Tutulmaz ve Yalçın, öğrencilere karnelerini dağıttı.Okullarda karne heyecanı
Kaynak: AA
Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel

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