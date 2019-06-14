14.06.2019 14:40
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Okullarda karne heyecanı

Manisa'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 251 bin 509 öğrenci karne alarak tatile çıktı.

Manisa'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 251 bin 509 öğrenci karne alarak tatile çıktı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz de Cemal Ergün İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı. Deniz, tatilde okumaları için öğrencilere kitap hediye etti.
Vali Deniz, öğrencilere yaptığı konuşmada, karnenin eğitimde önemli bir gösterge olduğunu ancak daha önemlisinin öğrencilerin kendi güzelliğinin olduğunu belirterek, "Sizin yüzünüzün gülmesi bizim için her şeyden daha önemli. Sizden ricam tatilde güzelce dinlenin. Her şeyin tatili olur ama okumanın tatili olmaz. Yaz tatilinde kitap okuyacaksınız. Hem tatil yapacaksınız, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, yüzeceksiniz hem de 3-5 tane de kitap okuyacaksınız." dedi.
Birinci sınıf öğrencisi Muhammet Eren Demir, ilk karnesini aldığı için büyük mutluluk duyduğunu ve heyecanlandığını söyledi.
Ceren Kızılcık da ilk karnesini sabırsızlıkla beklediğini anlatarak, "İlk karnemi aldım. Heyecanlıyım, sabırsızım, çok mutluyum. Tatilde denize gideceğiz, kitaplarımı okuyacağım, dışarıda arkadaşlarımla ve kardeşimle oynayacağım." diye konuştu.
Programa İl Milli Eğitim İsmail Çetin ve okul müdürleri katıldı.Okullarda karne heyecanı
Kaynak: AA
Manisa, Güncel

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