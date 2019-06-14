Okullarda karne heyecanı

Havza
'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 7 bin 566 öğrenci karne sevinci yaşadı.
İlçedeki okullarda eğitim gören 730 anaokulu öğrencisine gelişim belgesi, bin 816 ilkokul, 2 bin 273 ortaokul ve 2 bin 247 lise öğrencisine de karnelere verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İstiklal İlkokulunda öğrencilere karne dağıtarak, mutluluklarına ortak oldu.
Öğrencilerden tatil sürecini iyi değerlendirmelerini isteyen Sağlam, "Öğrencilerimiz karne heyecanıyla tatile başlamışlardır. Öncelikle eğitim öğretim yılı boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalar sonucu emeğiniz karşılığı olan karne heyecanına yürekten katılıyor, sizlerle aynı heyecanı yaşıyorum. Şimdi dinlenme zamanı ama dinlenmek demek boşa zaman harcamak demek değildir. Zira boşa geçirecek zamanımız yok. Öğrenciler, daha çok kitap okumalı ve aileleriyle sosyal aktivitelerde bulunarak zaman geçirmelidir." dedi.
Sağlam, daha sonra Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine giderek, karne sevinci yaşayan 62 özel öğrencinin mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.