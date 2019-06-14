Okullarda karne heyecanı

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde karne dağıtım töreni yapıldı.
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Hava Pilot
Albay Selahattin Akalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Fatih
İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Öğrencilere karneleri veren Yazar, Bandırma'nın eğitim konusuna duyarlı ve başarılı bir ilçe olduğuna dikkati çekti.
Yazar, şöyle devam etti:
"Başarılı bir yıl olduğunu değerlendiriyoruz. Eğitim faaliyetine iki açından bakıyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 7 okulun temelini attık; 3 ilkokul Marmara
, Yaman Egeli ve Hürriyet
, iki anaokulu, bir ortaokul, bir bilim sanat merkezi. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda ilçemizin okul ihtiyacı olmayacak. İkinci önemli nokta da akademik başarı. LGS
'de Balıkesir'deki en başarılı ilçelerden biriyiz. Üniversite sınavı konusunda bütün tedbirlerimizi aldık. Özellikle sessizlik konusunda uyarılarda bulunduk."
Öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Yazar, "Bu okulda da öğrencilerimiz bize yaz tatili boyunca 5 kitap okuyacakları konusunda söz verdi." diye konuştu.