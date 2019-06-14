14.06.2019 15:36
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Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Kastamonu'nun Tosya, İnebolu ve İhsangazi ilçelerinde öğrenciler karne heyecanını yaşadı.

Kastamonu'nun Tosya, İnebolu ve İhsangazi ilçelerinde öğrenciler karne heyecanını yaşadı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Beraberindekilerle öğrencileri sınıflarına ziyaret eden Pişkin, öğrencilere karnelerini verdikten sonra onlara tatil kitabı hediye etti.

Pişkin, okulun bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
İnebolu
İnebolu Atatürk Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkan Vekili Latif Gökçen, İlçe Jandarma Komutanı Tayfun Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Mürsel Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Çakır, veliler ve öğrenciler katıldı.
Atasoy, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilerden tatil boyunca bol bol kitap okumalarını isteyen Atasoy, "Anne babanızın telefonlarıyla çok fazla oynamayın. Ayrıca veliler özel ders verdirmemeli, çocuklarıyla kendileri bire bir ilgilenmeli." dedi.
Karne dağıtımından sonra öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan el sanatları sergisi gezildi.
İhsangazi
İhsangazi ilçesinde 620 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Karne dağıtım törenine Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, İlçe Emniyet Amiri Nejdet Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç ile ilçedeki en yaşlı öğretmen olan Ahmet Zoroğlu katıldı.

Kaymakam ve beraberindekiler, Kanlıgöl İlkokulu, İhsangazi İlk ve Ortaokulu ile İhsangazi Anaokulundaki öğrencilere karnelerini verdi.
Kaynak: AA
Kastamonu, İnebolu, İhsangazi, Tosya, Güncel

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