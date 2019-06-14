Okullarda karne heyecanı

Mersin'in Erdemli ve Gülnar ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, karne dağıtımı dolayısıyla Kargıcak Mahallesi'ndeki Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilere karneleri ile hediyelerini verdi.

İlçe genelindeki 182 eğitim kurumundan 31 bin 631 öğrencinin karne aldığını söyleyen Kula, öğrencilere tatilde iyi dinlenmelerini ve kitap okumalarını istedi.

Gülnar ilçesinde de 3 bin 873 öğrenci, eğitim öğretim yılını tamamlamanın sevincini yaşarken, karnelerini aldı.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne törenine katılarak, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Konuşmasında, tatilin verimli geçirilmesinin önemine işaret eden Ayvat, "Sevgili öğrenciler, tatil en çok sizin hakkınız. Bulunduğunuz her yerde iyiliği yaymayı, bol bol dinlenmeyi, aileniz ile vakit geçirmeyi ve kitap okumayı ihmal etmeyin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA