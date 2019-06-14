14.06.2019 16:05
Haberler»Güncel » Haber

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Ulaş ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Ulaş ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.
İmam Hatip Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Vekili Halil Dalak, öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını öneren Dalak, "Sizlerden daha büyük başarı bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz. Ailenizle sevdiklerinizle güzel bir tatil geçirmenizi bekliyoruz. Herkesin parmakla gösterdiği iyi insanlar olursanız bizleri mutlu edersiniz." dedi.
Karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serhat Duman ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:56 Tuzluca'da öğrencilere çifte karne heyecanı
17:56 UKOME'den servislere "plaka tahdidi" kararı
17:56 Karabük'te sahte içki operasyonu
17:55 Cihangir'deki doğalgaz patlaması davasında karar(Geniş Haber)
17:55 Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreni
17:55 Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anlar
17:54 Jandarmanın 180. yıl gururu