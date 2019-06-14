Okullarda karne heyecanı

Ulaş ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.
İmam Hatip Anadolu Lisesi
ve İmam Hatip Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Vekili Halil Dalak, öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını öneren Dalak, "Sizlerden daha büyük başarı bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz. Ailenizle sevdiklerinizle güzel bir tatil geçirmenizi bekliyoruz. Herkesin parmakla gösterdiği iyi insanlar olursanız bizleri mutlu edersiniz." dedi.
Karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serhat Duman ve öğretmenler katıldı.