Okullarda karne heyecanı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini aldı.Kepez
İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu
, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy
ve şube yöneticileri, veliler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Çorumluoğlu, çocukların fiziksel gelişimleri için bol bol güneşte gezmeleri gerektiğini anlatarak, "Bir gün uzun bir zamandır. Bunun 9 saatini uyuyacaksınız, annenize, babanıza yardım edeceksiniz. Bunun haricinde biraz televizyon seyredebilirsiniz. Sokakta bol bol oynayın. Annelerinize söylüyorum, çocuklar üstünü kirletti diye kızmak yok. Dışarıda bol bol oynasınlar. Ufak tefek, cep telefonu, bilgisayara da bakabilirsiniz ama bol bol kitap okuyacaksınız. Annenizle babanızla bol bol vakit geçireceksiniz. Tatili hak ettiniz. Sizlere iyi tatiller diliyorum, güzel bir tatil diliyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri takdim edildi.