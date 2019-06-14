Okullarda karne heyecanı

Karabük'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 37 bin 471 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda düzenlenen programa Vali Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te eğitimde kaliteyi yakaladıklarını söyledi. Sınıflardaki öğrenci sayılarının 15 ile 20 arasında olmasının eğitimdeki verimliliği artırdığını belirten Gürel, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Safranbolu

Safranbolu ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Safranbolu Anaokulu, Kanuni Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesinde tören düzenlendi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı törenlerde konuşan Ürkmezer, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA