Okullarda karne heyecanı

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ve Elbistan
ilçelerinde öğrenciler, karnelerini aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Gaziosmanpaşa
İlkokulunda düzenlenen törende, karne sevinci yaşayan öğrencilere tatilde kitap okuma tavsiyesinde bulundu.
Bugün öğrencilere verilen karnelerin aynı zamanda velilerin de karnesi olduğunu belirten Turan, "Çünkü anne ve babanın öğrenciye desteği çok önemli. Eğer karnedeki notlar beklediğimizin altındaysa buradan velinin kendisine de biraz pay çıkarması gerekiyor." dedi.Okul Müdürü Hilmi Öztürk
'ün teşekkür konuşmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdür Mustafa Turan
ve İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, ana sınıfını bitiren öğrencilere karnelerini dağıttı.
20 bin öğrenci, karnesini alarak yaz tatiline girdi.
Elbistan
Elbistan ilçesinde de 35 bin 237 öğrenci, karne aldı.
Elbistan'da Kaymakam Özkan Demir
, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp
ve Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt'ın katılımlarıyla Mehmet Akif Ersoy
İlkokulunda karne töreni düzenlendi.
Öğrencilerin karnelerini dağıtan Kaymakam Demir ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp, öğrencilere oyunun yanı sıra bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.