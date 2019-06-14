14.06.2019 13:51
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Okullarda karne heyecanı - ISPARTA

Isparta Selahattin Seçkin İlkokulunda düzenlenen törene Isparta valisi Ömer Seymenoğlu, kent protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Isparta Selahattin Seçkin İlkokulunda düzenlenen törene Isparta valisi Ömer Seymenoğlu, kent protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Isparta Selahattin Seçkin İlkokulunda düzenlenen törene Isparta valisi Ömer Seymenoğlu, kent protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaz tatilinde zamanlarını iyi geçirmeleri gerektiği uyarısında bulundu.
Öğrencilere boş zamanlarında aile büyüklerini ziyaret etmesini öneren Seymenoğlu, şöyle devam etti:
"Artık ders çalışmayın çocuklar. Ders çalışmayı yeni eğitim dönemine bırakın. Öğretmenlerinizle birlikte çalışın. Öğretmenlerinizi biraz daha zorlayın. Sizden bir şey istiyorum. Ders çalışmayın ama zamanınızı da boşa harcamayın. Bol bol oynayın, eğlenin, ailenizle, büyüklerinizle mutlaka zaman geçirmeye çalışın, ziyaret edin. Onlar size yardımcı olsun, yol göstersin. Zamanınızın büyük kısmını büyüklerinizle geçirin. Bu arada yapabileceğiniz müddetçe, zamanı boş geçirmeme adına bol bol kitap okuyun. Bunları yaptığınız sürece tatilinizi en iyi şekilde geçirmiş olursunuz."
Seymenoğlu, konuşmasının ardından öğrencilere karne ve çeşitli hediye verdi.
Program öğrencilerin dans gösterileriyle sona erdi.Okullarda karne heyecanı - ISPARTA
Kaynak: AA
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