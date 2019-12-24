Haberler » Güncel » Okullarda kitap pazarı kuruldu - Haber

Okullarda kitap pazarı kuruldu

Demirkent TOKİ İlkokulunda Kitap pazarı kuruldu.

24.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:12 Okullarda kitap pazarı kuruldu
TOKİ İlkokulunda Kitap pazarı kuruldu.

Öğrencilere tutumlu olma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı 'Kitap kumbaram' kampanyası kapsamında Demirkent TOKİ İlkokulunda kitap pazarı kuruldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtılan kumbaraları harçlıkları ile dolduran öğrenciler, açılan kitap pazarında diledikleri kitapları aldılar. Kampanya hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, projenin amacının öğrencilere hem tutumlu olmayı, hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Okul Müdürü Ahmet Sağsöz sözlerine şöyle devam etti. "Öğrencilerimize hem tasarrufu öğretmek, hem de biriken harçlıklarıyla diledikleri kitabı satın almanın keyfini yaşatmak istedik. Bu proje ile

tutumlu olmayı ve kitap okuma alışkanlığını eğlenceli bir etkinlik aracılığıyla çocuklara kazandırıyoruz. Kampanyayı hayata geçiren Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler 1 ay süre ile kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile kitap pazarından diledikleri kitapları aldılar. Kampanyadan memnuniyet duyan öğrencilerin kitaplara olan ilgisi oldukça yoğun olduğu görüldü. - ERZİNCAN

Demirkent, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:56   Adana'da 4 merkez ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
09:55   KARADENİZ'DE 26 NOKTADA ORMAN YANGINI 5 EV KÜL OLDU, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ (4) - Haber
09:55   Rusya, ABD'nin Japonya'daki füze planından endişeli - Haber
09:50   Bayraklı'da kadınlardan yeni yıl pazarı - Haber
09:50   Suuçtu'da doğa, Sarnıç'ta lezzetler büyülüyor - Haber
09:35   Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak - Haber
09:08   Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını - Haber
09:00   Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:00   Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi - Haber
08:21   TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi - Haber
24.12.2019 09:56:37